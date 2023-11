L'Italia è pronta al dentro-fuori. Domani - lunedì 20 novembre - la Nazionale di Luciano Spalletti affronterà l'Ucraina a Leverkusen, in Germania, nell'ultimo turno delle qualificazioni a Euro 2024: basta un punto agli Azzurri per staccare il pass diretto e garantirsi un posto ai prossimi europei. Nei quali potrebbero sfoggiare una nuova maglia.



Il sito specializzato Footy Headlines ha svelato nuovi dettagli del primo kit che sarà indossato dall'Italia a partire dalla primavera dell'anno prossimo, dunque in caso di qualificazioni anche ai prossimi campionati europei.



La divisa, firmata dallo sponsor tecnico Adidas, ha una predominanza dell'azzurro con inserti bianchi e una novità fondamentale: le tre strisce sulle spalle, marchio di fabbrica dell'azienda tedesca, saranno tricolore.



Come avviene per altre maglie targate Adidas, anche quella dell'Italia si ispira al modello 2006, anno in cui la Nazionale si laureò Campione del Mondo in Germania. Il rimando in questo caso si trova nella porzione laterale della maglia, dove è presente una striscia bianca, mentre nella maglia indossata dal capitano Fabio Cannavaro e compagni era di colore nero.



Il portale Footy Headlines svela anche che la nuova prima maglia dell'Italia sarà disponibile all'acquisto da parte dei tifosi a marzo 2024.



Sfoglia la nostra GALLERY per vedere le immagini della prima maglia dell'Italia 2024 .