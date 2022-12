L'Italia è pronta a indossare la sua nuova pelle. Scaduto l'accordo con Puma, la Nazionale riparte da Adidas e il sito specializzato in magliette Footyheadlines svela le prime immagini della nuova divisa: rigorosamente azzurra, in una tonalità più scura rispetto alla precedente maglia, con dettagli in oro, tra cui le classiche tre strisce sulle spalle. Le immagini della nuova maglia dell'Italia nella nostra GALLERY.