La delusione dell’Italia perè tale da complicare anche i piani per la qualificazione alla prossima edizione dei. Parola del ct Luciano Spalletti, che però non perde le speranze: “, ma vado avanti con questo gruppo nonostante quello che si dice”.Il pareggio per 3-3 arrivato in casa della Germania, non è bastato agli Azzurri per ribaltare l’1-2 di San Siro e ha sancito l'eliminazione della Nazionale dalla Nations League. Nella sfida di ritorno ha pesato il, per via di una grave disattenzione di squadra.

- A tal proposito, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro al commissario tecnico della Nazionale, che ha così commentato la clamorosa rete subita dagli Azzurri : ". Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che dovevano rendersi conto di ciò che stavamo facendo e che mi sarei aspettato una reazione".– Questo, invece,: "Non so cosa sia successo, ogni volta che faccio l’arbitro in allenamento prendo delle offese irripetibili dai calciatori, per cui non so giudicare".