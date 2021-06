Da Coverciano, è intervenuto in conferenza stampa il difensore Rafael Toloi, protagonista stamattina della partitina della Nazionale contro la selezione Under 20: "Penso che siamo pronti, con la Repubblica Ceca è stato un test importante perchè abbiamo giocato contro una squadra di qualità e abbiamo fatto un grande partita. In questi giorni abbiamo fatto bene negli allenamenti, manca poco all'inizio dell'Europeo ma penso che siamo pronti per fare una grande competizione. Mi trovo qui grazie al lavoro all'Atalanta negli ultimi anni, sono stato convocato due mesi fa e sono stato molto felice. Poi avevamo tanti altri grandi giocatori che potevamo essere qui oggi. Il mister ha scelto me e sono molto felice".



Sulla posizione in campo: "Ho ricoperto il ruolo di esterno sia in una linea a 3 che a 4 e mi trovo bene. Sono disponibilità ad aiutare e posso giocare in tutt'e due le posizioni. Non vedo tanta differenza. Se spostiamo la palla poi giochiamo a tre e non cambia molto. Ho potuto subito imparare quello che vuole il mister. Jorginho ed Emerson? Sono giocatori di grandissimo livello che stanno facendo bene nel Chelsea ed erano in Nazionale da tanto tempo. Mi hanno aiutato molto in questo periodo. Io mi sono subito trovato bene perchè abbiamo un gruppo fantastico".