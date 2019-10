Una serata da ricordare quella in Liechtenstein per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, che ha collezionato i primi minuti ufficiali con la maglia della Nazionale maggiore. Ecco le sue parole alla Rai: "È un'emozione bellissima, non capita a tutti di giocare per la Nazionale. Poi quei trenta secondi lì prima di entrare... lo avevo immaginato ma non lo sapevo in anticipo".



Sulle sue caratteristiche: "Un mix di Pirlo, De Rossi e Gattuso sarebbe il top. Ho sempre messo tanta grinta in campo, per questo mi rispecchio un po' in Gattuso