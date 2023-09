Dopo il pareggio dell'Italia in casa della Macedonia del Nord, Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni della Rai, dicendo la sua sulla partita. Queste le sue dichiarazioni:



DELUSIONE - "Non è quello che speravamo, è giusta la delusione, ma questo è il calcio. Bisogna ripartire, dobbiamo metterci a testa bassa perché tra poco c'è un'altra partita."



ITALIA POCO CONCRETA - "Le occasioni le abbiamo avuto tutta la partita. Poi negli ultimi 10 minuti c'è stata questa loro reazione e non siamo riusciti a gestire le poche occasioni che hanno creato. Perché abbiamo subito veramente poco."



Il centrocampista del Newcastle ha poi aggiunto a Sky:



LA MANO DI SPALLETTI - "Siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato, ma è difficile perché ci conosciamo da pochi giorni e nel calcio è difficile. Stiamo lavorando, ogni giorno stiamo il maggior tempo possibile con il mister per conoscere al meglio il suo gioco. Chiede tanto lavoro, come è normale che sia nel calcio. Serve il sacrificio di tutti per trovare la vittoria."