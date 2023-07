Fuori Laura Giuliani, il portiere titolare degli ultimi Mondiali ed Europei e dentrodell’Inter. In campo anche, la seconda calciatrice più giovane dell’intero Mondiale, e davanti anche Cristiana, la capitana che agirà dietro le punte. L’che lunedì mattina alle 8 (diretta su Rai 1) affronterà l’sembra fatta, anche se MIlena, alla settantesima presenza sulla panchina azzurra, qualche ballottaggio, almeno teorico, se lo porta in tasca. Il primo:esterno basso del suo probabilissimo 4-3-1-2. Poi, se per Dragoni fosse previsto un avvio più soft (ma non credo), in lizza ci sarebbe, mentre sostituta, magari in corso d’opera, della capitana Girelli dovrebbe essereAl di là di ogni prudente protocollo,, anche se questo è il Mondiale delle sorprese. Laè stata battuta, nella gara inaugurale, dalla Nuova Zelanda, laè stata fermata sullo 0-0 dalla Giamaica,(che fa parte del nostro girone) hanno battuto sì Haiti e Sudafrica, ma con grande fatica. Ciò non significa, ovviamente, che il Mondiale lo vincerà una outsider, ma piuttosto che. Intanto la Nazionale sudamericana ha moltissime calciatrici che militano in Europa e poi, tradizionalmente, ha elementi di buona qualità. Fino a quattro anni fa, non erano ancora squadra, ma quattro anni nel calcio, e in quello femminile in particolare, rappresentano un’era geologica con cambiamenti, ovvero miglioramenti, molto significativi.Non si gioca per il pareggio, questo è detto e risaputo, maLa domanda delle cento pistole è la seguente:Pur essendo stato, almeno dopo l’Europeo, molto critico con la c.t. credo che mettere in campo una formazione come quella ipotizzata per domani, denoti un certo coraggio. Tuttavia,e non a ridosso di un torneo fondamentale come la Coppa del Mondo. Ci sarebbe stato più tempo per gli esperimenti e, probabilmente, sarebbero stati meno dolorosi gli addii (Gama, Bergamaschi e non solo)., quello che possiamo reputare lo zoccolo duro della squadra.. Il ricambio sarebbe stato più agevole e l’integrazione più facile.. Ripeto: coraggiosa e un po’ audace.. Nell’ultimo test prima di cominciare, ha battuto la Nuova Zelanda (1-0, Giacinti). Ci andrebbe bene lo stesso risultato, magari facendo una partita che lo legittimi.