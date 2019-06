La settimana di calcio si tinge di azzurro: a partire da domani fino a domenica, in campo Under 20, Nazionale A, donne e Under 21. Si parte con l'Under 20, che domani alle 17.30 affronta l'Ucraina nelle semifinali del Mondiali, poi la Nazionale di Mancini, in campo domani sera alle 20.30 per le qualificazioni agli Europei contro la Bosnia. Le donne tornano in campo venerdì pomeriggio alle 18, nella seconda partita dei Mondiali contro la Giamaica, mentre l'Under 21 di Di Biagio esordisce domenica sera alle 20.45 negli Europei contro la Spagna.