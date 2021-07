Il giorno dopo la grande festa per l'Europeo conquistato, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla Nazionale in vista del Mondiale dell'anno prossimo. La base su cui lavorerà Roberto Mancini sarà la stessa di ora, con due ruoli che possono però essere migliorati (il terzino destro, dove ha giocato Di Lorenzo, e l'attaccante, con Immobile che non ha convinto) e il futuro di Giorgio Chiellini che resta in dubbio.