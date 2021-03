Roberto Mancini ne perde tre. Nel day-after della vittoria sull'Irlanda del Nord, infatti, il commissario tecnico della Nazionale rinuncia a tre giocatori, che lasceranno il ritiro così come fatto da Moise Kean, tornato a Parigi alla vigilia dell'impegno del Tardini.



TRIPLO STOP - Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, infatti, non partiranno per Sofia, dove domenica l'Italia affronterà la Bulgaria nella seconda gara del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, e faranno ritorno ai rispettivi club d'appartenenza. I tre salteranno anche la sfida di settimana prossima contro la Lituania. Acciacco per l'ala del Sassuolo, mentre la punta ha accusato un riacutizzarsi di un lieve problema muscolare. Per Chiellini, infine, normale gestione dei tanti impegni.