Dopo gli ultimi 3 giorni, gli epurati per scommesse e gl’infortuni, battere Malta e riappaiare l’Ucraina al secondo posto del girone, era l’unica cosa che davvero importasse. Vittoria che fa classifica, punto. Il morale resta lo stesso, le preoccupazioni per martedì a casa Bellingham anche. Il vero test, il primo esame per l'Italia di Spalletti, perché Malta non è un test ma un materasso, di quelli che spesso si dice non esistano più e invece ancora ci sono.Tutto troppo facile per essere vero,anche se in mezzo c’è pure qualcosa di bello, tipo i gol, che sono frustate alla partita prima ancora che all’avversario.i primi due di Bonaventura e Berardi, o di Kean, che buca il pallone a centroarea, senza sporcarlo e anzi favorendo senza volerlo l’inserimento per il terzo, ancora di Berardi,Immancabile l'acuto di Frattesi, proprio un attimo prima della fine: finta-dribbling-tiro e quarto gol sia per l'Italia sia per l'interista (nelle ultime 3 partite).E quando prova ad attaccare, subito si becca in contropiede il terzo gol.Imbarazzanti quelli del portiere Bonello, a dispetto delle origini, che peraltro non è granché nemmeno con mani e senso della posizione. Nel primo tempo, l’Italia tira 4 volte in porta: fuori con Locatelli in avvio, sulla traversa con Mancini di testa, in golNell’Italia che schiaccia senza spingere,sono gli avversari che stanno tutti rintanati a ridosso dell’area di rigore, ci sono Kean e Berardi larghissimi, col rischio di restare a lungo senza palla.ma nel primo tempo sbaglia come forse nessun altro: la misura o la scelta del passaggio, il tiro, la giocata. Resta un’opzione, ma nel ruolo deve crescere per essere la prima.defilando l’allievo Raspadori sulla sinistra.Intanto gioca a calcio, sempre. Meno gamba, ma molta più testa e alla prima occasione, su tocco di Barella, segna il 2-0 che chiude la sfida già prima dell’intervallo (se mai era stata aperta).dopo che la prima (15 presenze e nessun gol) non è certo stata da protagonista. Bravo Spalletti a capire che sarebbe stato utile, anche in una posizione differente da quella che Italiano gli ha ritagliato nella Fiorentina. Molto bello anche il suo gol, quello che sblocca il risultato dopo 22 minuti. Forse addirittura più di quello di Berardi:Nell’ultimo scorcio di partita,che a nemmeno 21 anni è andato a fare il titolare in Premier League, nella squadra prima in classifica, il Tottenham.@GianniVisnadi