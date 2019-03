Il ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni che attendono gli azzurrini, soffermandosi su Luiz Felipe, difensore della Lazio che dopo essersi presentato in ritiro ha deciso di rinunciare alla maglia azzurra per giocare con il Brasile: "Ne ho preso atto, ci ha sorpreso, ma siamo rispettosi di quello che ci ha detto il giocatore. Mi dispiace, lo avrei valutato per queste due gare e avrei magari capito se poteva far parte o meno del nostro gruppo, così non è stato. Lui e la società erano al corrente delle dinamiche che stavamo portando avanti e poi c'è stato l'episodio di ieri sera, non c'è da aggiungere altro".



SUI PROSSIMI IMPEGNI - "Valuterò chi di quelli potrà darci una grandissima mano. Bisognerà capire se sarebbero disponibili i primi di giugno o il 12 dopo le due gare della Nazionale A. Con Roberto Mancini ci sentiamo sempre, sappiamo quali potrebbero essere le mie problematiche a giugno e decideremo assieme per il bene dell'Under ma soprattutto della Nazionale A. Si tratta di due test ravvicinati nei quali possiamo trovare delle soluzioni in vista della scelta finale dei 23. Questi raduni mi servono per testare altri ragazzi, mentre a coloro che in questo momento potrebbero essere in dubbio per la lista dei 23 servono per mettersi in mostra".