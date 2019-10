Debutto positivo per l'Italia Under 17 al Mondiale di categoria. Nella sfida contro le Isole Salomone, gli Azzurri di Nunziata calano la cinquina all'esordio: brilla Willy Gnonto, 2003 dell'Inter, chiamato a sostituire Esposito. Doppietta per il nerazzurro, che poi confeziona anche un assist per Cudrig (del Monaco). Il poker lo regala lo juventino Franco Tongya, mentre il definitivo 5-0 lo realizza il milanista Andrea Capone. Prossimo appuntamento con il Messico, nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre (fischio d'inizio a mezzanotte).