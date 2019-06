Carmine Nunziata, ct della Nazionale italiana Under 19, ha parlato ai microfoni del canale della FIGC in vista del raduno pre-europeo a metà luglio: "Un girone non semplice, dove ci sono squadre di valore assoluto come Portogallo, Spagna e l’Armenia che giocherà con il favore del pubblico di casa. Ma tutto questo è normale quando si arriva a una fase finale di un Campionato Europeo. Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di far bene: la nostra è una buona squadra e un gruppo affiatato, che ha dimostrato le sue qualità tecniche e morali in tutto il percorso di qualificazione. Cercheremo, come sempre, di giocare da protagonisti".