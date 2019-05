Il c.t. dell'Italia Under 20 Paolo Nicolato è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il successo degli Azzurri sull'Ecuador, valso la qualificazione agli ottavi del Mondiale in Polonia: "Questa vittoria la dobbiamo al nostro cuore. Complimenti all'Ecuador che è una grande squadra, è stato un onore confrontarci con loro, non a caso hanno vinto il Sudamericano Under 20. Abbiamo fatto quello che dovevamo, una gara di sacrificio. Avremmo dovuto forse chiuderla quando gli spazi si sono aperti, non avendolo fatto abbiamo rischiato e l'abbiamo tenuta aperta fino alla fine. Questo è l'unico aspetto che dobbiamo migliorare, ma avevamo di fronte un avversario molto forte. Lotteremo per vincere le partite, bisogna fare la conta di questi ragazzi che hanno giocato molti minuti e trovare qualche soluzione che faccia rifiatare qualcuno. In un girone come questo arrivare a sei punti dopo due partite oltre che inaspettato è fantastico. Abbiamo costruito questa squadra in poco tempo sostituendo giocatori importanti con altri giocatori molto bravi".