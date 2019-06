Il commissario tecnico della Nazionale Under 20 italiana Paolo Nicolato ha parlato alla vigilia della semifinale del Mondiale di categoria contro l'Ucraina, ai microfoni di Sky Sport: "C'è grande entusiasmo e voglia di fare, speriamo di fare un buona gara. Daremo sicuramente il massimo".



Credete nella vittoria del Mondiale?

"Adesso ci credono tutti, non vogliamo avere rimpianti e dare tutto quello che abbiamo. La migliore delle vittorie è non avere rimpianti, lo dico sempre ai miei giocatori".



Sarà una partita alla portata?

"Partiremo 50 e 50. Dobbiamo fare una grande gara visto che l'Ucraina è una bella squadra, forte. Gli episodi avranno un peso sul match".



Secondo lei chi potrebbe essere il giocatore decisivo?

"Questa sfida si basa molto sul collettivo, sia nostro che loro. Credo che sarà una partita molto equilibrata e tattica. Dovremo sfruttare bene gli episodi e servirà anche un pizzico di fortuna".



Il film 300 come motivazione per tutti?

"Ce lo portiamo avanti da tre anni. Dobbiamo emozionarci ed emozionare la gente. Questo è un modo di condividere, lo facciamo prima e dopo le partite. Vogliamo fare bene, il calcio italiano sta tornando e questi risultati devono essere valorizzati".