Andrea Pinamonti, attaccante e capitano dell'Italia Under 20, parla dopo la semifinale Mondiale persa contro l'Ucraina: "Sapevamo che sarebbe stato un match equilibrato. Ci sono state poche occasioni, si sono affrontate due squadre ben messe in campo. Sono stati decisivi gli episodi, loro hanno sfruttato e noi no".



SUL GOL ANNULLATO - "Lo abbiamo rivisto, non sembrava eclatante. L'arbitro ha preso una decisione che non ci aspettavamo, sembrava un movimento normale del braccio. Tra l'altro loro non avevano nemmeno protestato più di tanto, se avesse dato il gol non ci sarebbero stati problemi. Il difensore ha accentuato".