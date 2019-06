Andrea Pinamonti, eroe del quarto di finale vinto dall'Italia contro il Mali al Mondiale U20, ha parlato del percorso degli azzurri: ''Siamo dei veri spartani, siamo molto contenti. Siamo in semifinale, avremo tempo per festeggiare e realizzare tutto. Sapevamo che il Mali è una squadra forte fisicamente, anche con l'uomo in meno ci ha messo in difficoltà. Non si è sentita la superiorità numerica, siamo stati bravi a tenere botta e a vincere. Sono forti, hanno fatto una semifinale dell'Europeo. Ora ci riposiamo, poi cominceremo a prepararla. Nell'ultimo anno ci sono state tante giornate belle, ho fatto gol in Serie A e ho avuto tante gioie. Come quella di stasera''.