, novità nell'Italia Under 21 di, ha parlato dal ritiro azzurro ai canali ufficiali della Figc: "Indossare la maglia della Nazionale ogni volta è un'emozione nuova ed un grande orgoglio rappresentare un popolo intero. Sono molto contento di essere qui e spero di dare un aiuto alla squadra. Vivo questo momento con grande entusiasmo ma con umiltà e serenità.. Quello che ripeto a me stesso ogni giorno, però, è che la strada è ancora lunga. A livello di Nazionale, l'Europeo Under 19 è stata un'esperienza eccezionale: peccato essere usciti in semifinale, ma dobbiamo tutti insieme credere di poter riuscire a provare ancora emozioni così"."Ho un armadio con tutte le maglie che ho indossato in questi anni: spero di collezionarne sempre di più, a cominciare da quella dell'Under 21.di sempre che raggiungo appena ho un po' di tempo libero e del mio club. C'è qualcosa di speciale lì. L'Empoli è una grande società, che mi ha accolto quando avevo otto anni e mi ha fatto crescere."."Non ricordo il Mondiale del 2006 perché ero troppo piccolo. Tutti noi, però, abbiamo il sogno di riportare l'Italia dove merita.: l'importante è non smettere mai di lavorare, di crederci e di sognare. Per me essere calciatore è sempre stato un sogno che però non ho ancora realizzato: la strada è lunga".