La Nazionale Italiana U21 prosegue il proprio percorso verso gli Europei, che si disputeranno nel 2025, e se la vedrà contro San Marino prima e Irlanda poi. Tuttavia, non filtrano buone notizie dal ritiro. Gli Azzurrini, infatti, dovranno fare a meno di Lorenzo Colombo: l’attaccante del Monza, nel pomeriggio, ha lasciato il ritiro e non potrà prendere parte alle prossime due sfide.



ALTRI DUBBI – Non è l’unica defezione, però: anche Gaetano Oristanio ha lasciato il ritiro, mentre sono da monitorare le condizioni di Miretti e Bove.