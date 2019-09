Il ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato commenta a Rai Sport il 5-0 al Lussemburgo: "È stata una buona Italia, ma possiamo migliorare. Nel primo tempo, forse, abbiamo portato un po' troppo palla. Il nostro tipo di gioco tende a sfiancare gli avversari come questi, che tendono a chiudersi, trovando qualche spazio in più nella ripresa. La sostituzione di Kean? Mi serviva un calciatore che giocasse più in ampiezza. Moise tendeva ad accentrarsi ed in panchina avevo Riccardo che, invece, è bravissimo a fare quel tipo di gioco. Il cambio di Zaniolo? Ho tanti giocatori di qualità e, se posso, preferisco utilizzarli".