Solo 1-1 per l'Italia Under 21 contro la Repubblica Ceca all'esordio nell'Europeo, il ct degli Azzurrini Paolo Nicolato commenta a Rai Sport: "Non è che non sia soddisfatto: alcuni ragazzi non hanno il ritmo partita, ma nella ripresa si poteva fare meglio. Siamo stati comunque bravi a creare alcune situazioni e siamo stati un pizzico sfortunati. Le due espulsioni non ci fanno piacere, ma sono cose che capitano nel calcio. Cosa cambia questo risultato? Dobbiamo fare il meglio possibile: vincere era meglio e perdere era peggio".