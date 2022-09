Paolo Nicolato, ct della Nazionale Under 21, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Inghilterra:



"Abbiamo preso 2 gol in pochissimo tempo, loro sono molto forti e noi abbiamo pagato i nostri errori a caro prezzo. Non era facile dopo questo inizio, ma la squadra se l'è giocata, sono soddisfatto. Siamo stati costretti a cambiare e non siamo mai andati troppo in difficoltà. Pochi gol? Sta qui la differenza, noi dobbiamo migliorare in questo. Abbiamo tanti 2002 anche nei titolari, è normale soffrire quando il livello si alza. Ripeto, è una sconfitta che mi soddisfa più di altre vittorie. Non possiamo competere sul piano della forza fisica, dovremo cercare di sopperire con l'intelligenza".