Italia U21-Turchia U21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Italia U21 e Turchia U21 si sfidano domani per la settima giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria. Reduci dalla vittoria ottenuta venerdì scorso contro la Lettonia, gli Azzurrini tornano in campo per affrontare la loro settima partita nel percorso di qualificazione che conduce ad un pass per gli Europei di categoria che si disputeranno nel 2025.



Il percorso dell'Italia Under 21 fin qui è stato quasi netto: l’Italia infatti ha sin qui ottenuto quattro vittorie (l’ultima delle quali appunto per 2-0 a Cesena contro la Lettonia) e due pareggi, con un bottino di 14 punti che vale un primato (il primo posto vale la qualificazione diretta) con un punto di vantaggio sull’Irlanda.



La classifica del Gruppo A di qualificazione è questa: Italia U21 (6 partite) 14 punti, Irlanda U21 (6 partite) 13, Norvegia U21 (5 partite) 9, Lettonia U21 (6 partite) 7, Turchia U21 (5 partite) 6, San Marino U21 (6 partite) 0.



ITALIA-TURCHIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Italia-Turchia Under 21

• Data: martedì 26 marzo 2024

• Orario: 18:15

• Canale TV: Rai 2

• Streaming: RaiPlay



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La partita tra Italia e Turchia Under 21 sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2.



PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA UNDER 21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Calafiori, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Miretti, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata.

TURCHIA UNDER 21 (4-4-2): Alemdar; Karapo, Ozcan, Bayram, Karatas; Potur, Konak, Ortakaya, Elmaz; Canak, Yardimci. Ct. Surme.