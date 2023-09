La seconda gara alla guida della Nazionale è già un esame da non fallire per Luciano Spalletti. Italia-Ucraina è decisiva per la qualificazione agli Europei 2024 (in chiave secondo posto nel girone visto che il primo sembra essere ben saldo nelle mani dell’Inghilterra) e la buona notizia è che gli Azzurri avranno dalla loro il fattore campo e i pronostici della vigilia: martedì 12 settembre alle ore 20:45 San Siro ospita una gara che vede l’Italia favorita sulla lavagna scommesse di Betaland a 1.48, contro il pareggio a 4.10 e il segno 2 a 6.75. Vincendo la Nazionale azzurra raggiungerebbe l’Ucraina al secondo posto con 7 punti, pur avendo giocato una partita in meno ed ovvio che cambierebbe tutto. Spalletti dovrebbe affidarsi ancora ad Immobile davanti e proprio l’attaccante della Lazio è in prima fila sulla lavagna marcatori a quota 2.30, con Mateo Retegui pronto a dire la sua e ad essere decisivo per una quota a 2.50. Raspadori e Gnonto sono altre due risorse in zona gol e sono proposti rispettivamente a 3.00 e 3.50. Donnarumma deve rispondere alle critiche e a chi lo ha messo in discussione: il portiere del PSG ha le spalle larghe e non è un caso se i risultati esatti più probabili sono l’1-0 a 5.75 e il 2-0 a 6.15, entrambi a favore dell’Italia.