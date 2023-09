Arriva il dato ufficiale degli spettatori presenti a San Siro per la sfida tra Italia e Ucraina, valida per le qualificazioni all'Europeo del 2024. Sono 58.386 i biglietti venduti per la gara, con un incasso di 1.169.194 euro. Il pubblico milanese ha dunque risposto presente per la delicatissima partita della Nazionale di Luciano Spalletti