: incolpevole sul pareggio di Malinovsky, con il pallone che si insacca nell'angolino basso. Mette i guanti in un altro paio di occasioni, salvato dalla traversa sulla punizione di Malinovsky.: rischia qualcosa dietro, manca soprattutto il suo apporto in fase offensiva (dal 39' st).: sfiora il gol nel primo tempo con una bella girata respinta da Pyatov, sbanda poco ma non illumina con i suoi soliti lanci.: partita senza particolari sbavature, tranne quella decisiva sul pareggio di Malinovsky, con l'uscita in ritardo a contrastare la conclusione del centrocampista ucraino.: spinge poco, dalle sue parti nascono alcune azioni insidiose dell'Ucraina e partecipa al pasticcio sul pareggio degli ospiti facendosi sovrastare dal giocatore che fa la sponda vincente a Malinovsky (dal 43' st).: si nota solo per un colpo di tacco a centrocampo che lancia Bernardeschi, alcune giocate di qualità nel primo tempo poi si spegne (dal 15' st: il suo ingresso non cambia sostanzialmente nulla in campo).: compassato e senza iniziativa, poteva osare di più contro una squadra che nel primo tempo si era mostrata particolarmente remissiva.: peso dell'esordio in Azzurro? Neanche per sogno. Il centrocampista del Cagliari gioca con personalità e si propone in attacco, scaldando anche i guantoni di Pyatov e costringendo la difesa a immolarsi su una sua conclusione (dal 33').: sblocca l'incontro grazie anche alla clamorosa papera di Pyatov, ma è il meno brillante del tridente offensivo iniziale (dal 12' st: entra per dare profondità e quel punto di riferimento mancato nei primi 45', viene cercato poco e non ha grandi occasioni.: nel primo tempo è il più ispirato dei suoi, nonostante l'insolita posizione di falso nove. Svaria su tutto il fronte, costruisce e calcia. Cala nella ripresa (dal 33' st).: con Insigne è sempre propositivo e le occasioni principali del primo tempo portano la sua firma. Spreca una buona chance a tu per tu, poi Pyatov si supera in un paio d'occasioni per fermarlo. Il giallo nel finale non macchia una prova nel complesso positiva, è mancato il gol.: paradossalmente, l'Italia gira meglio nel primo tempo con il falso nove piuttosto che con un centravanti vero come Immobile. Azzurri tanto propositivi in palleggio ed efficaci nel costruire occasioni da tiro, quanto confusi e frenetici nella ripresa: nessuno dei cambi apporta miglioramenti, i nuovi entrati finiscono per adeguarsi al ritmo che va calando piuttosto che contribuire a rialzarlo. Anzi: nella ripresa è addirittura l'Ucraina ad avere buone occasioni per trovare la vittoria.Pyatov 6Karavaev 5,5Burda 6Rakitskiy 6 (dal 43' st Kryvtsov sv)Matvienko 5,5Sydorchuk 5 (dall'11' st Stepanenko 6,5)Malinovsky 6,5Zinchenko 5,5Marlos 6 (dal 1' st Tsygankov 6)Konoplyanka 6,5 (dal 17' st Petriak 6)Yaremchuk 6 (dal 31' st Kravets sv e dal 45' st Butko sv)Ct Shevchenko 6@Albri_Fede90