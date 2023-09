: fa partire lui gli applausi sull’inno ucraino. Poi lotta contro i fischi e gli attacchi, sporadici, degli ucraini. Qualche errorino coi piedi, bene in porta. Esame superato: la prima occasione è sua ma il suo tiro è alto. Si perde l’avversario sul gol ma è una dinamo e ara la fascia destrache sia un centrocampista prestato alla difesa è noto. Stavolta però è impeccabile anche da difensore. Ma le prova tutte. Si sgancia, crea linee di passaggio, va vicino al gol. È il presente più che il futuroprova di carattere. Lascia il controllo della difesa a Scalvini e rifinisce quando serve. Maturo.: benino in attacco, sono ottimi un paio di suoi cross su cui l’italia poteva fare di più. Male in difesa, regala palla a Yarmolenko dopo un miracolo di Donnarumma. Un errore grave. (58’: gli capita un pallone ghiotto sul suo sinistro ma non lo fa esplodere): è ovunque. Fa quello che sa fare meglio, inserendosi e segnando. Ha quattro ruote motrici e cinismo da bomber. L’Inter si trova in casa un tesoroGioca semplice, a due tocchi, spazza in tribuna se serve. Al 35’ macchia la sua partita con un errore in mezzo al campo cui Donnarumma mette una pezza s’immola poi su un destro a colpo sicuro. Traversa Più alti che bassi: pare spento, fa l’ordinario non lo straordinario come suo solito. Con questo Frattesi rischia il posto? (84’va a sprazzi ma è quello che ci prova di più. A volte è arruffone, altre propizia gol, come quando un suo sinistro sbilenco diventa l’occasione giusta per il raddoppio. Nel secondo tempo sale in cattedra e, tra tacchi e sgroppate, convince come forse mai in azzurro. In quello che sarebbe potuto essere il suo stadio… (: sparacchia in curva una buona occasione)ha le occasioni e le sbaglia. Nel primo tempo, controlla, si smarca ma spara un destro altro. Nel secondo un altro suo destro al volo finisce fuori misura. C’è sempre ma pecca di mira (72’entra nel finale, lotta e poco più): è freddo nell’occasione del primo gol. Recupera e serve al meglio Frattesi. Si sbatte, rincorre il terzino ed è tra i più ispirati. Sbaglia però la più facile delle occasioni per chiuderla (58’: frenetico ma vivo. Si mangia il gol della sicurezza, perdendo il tempo per il tiro): è il top player di questa squadra. La rivolta come un calzino ma ha ragione lui. I suoi si allungano dopo il raddoppio e pagano pegno ma la vittoria c’è e sarebbe potuta essere anche più ampia.sotto pressione per tutto il match. Può poco sui due gol di Frattesi, sventa il tris di Raspadori in due occasioni e nella seconda soprattutto compie un miracolo. È bravo e fortunato sulla traversa: timido, saltato spesso e volentieri da Zaccagni. E quando entra Gnonto alla prima occasione lo stende in malo modo. Potrebbe rifarsi nel finale quando salta più in alto del nostro, ma il suo colpo di testa è largodei centrali è quello che prova qualche sortita offensiva in più. Regge e si arrangia: come il suo compagno di reparto non ha il passo per stare dietro alle sterzate di Raspadori, che lo graziaZaniolo gli fa venire il mal di testa, in una ripartenza lo affossa e si prende il giallo. In sofferenza per 90’macchinoso e nervoso all’inizio, si scioglie col passare dei minuti e dimostra perché è una colonna di questa squadra. Dimarco gli regala un’occasione che non può sbagliare (: a tratti imprendibile, spesso e volentieri però si schianta sui difensori. Va troppo veloce).fa legna in mezzo al campo, si vede soprattutto nella fase finale del primo tempo quando le squadre si allungano e lui ha più tempo e spazio per giocare (82’: sv): illumina a corrente alternata. È il più preciso in mezzo al campo ma da uno col suo talento ci si aspetta di più (75’: era uno dei pericoli più temuti dagli azzurri. In tre quarti di gara la struscia poco e, quando lo fa, non crea nulla. Evanescente.: stende un tappeto rosso per Zaccagni. Si tratta dell'azione che incanala il match: ha una buona chance ma s’impappina e viene rimontato. È troppo lento per la giovane coppia azzurra e spara a salve (58’: si vede poco): se la gioca fino alla fine ma i suoi vengono travolti - più nel gioco che nel risultato - dagli azzurri