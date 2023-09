Italia-Ucraina (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno) è una gara valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Dopo il mezzo passo falso di sabato sera sul campo della Macedonia, gli Azzurri devono vincere per agganciare gli ucraini a quota 7 punti in classifica, a -6 dall'Inghilterra prima in classifica con una partita giocata in più. Si qualificano le prime due. Tra i 50 mila spettatori presenti anche Shevchenko e Datome. Arbitra lo spagnolo Alejandro Hernandez, assistito dai connazionali Naranjo e Sanchez Rojo con Muniz Ruiz quarto uomo, Del Cerro Grande e Cuadra al Var.



Spalletti dà ancora fiducia a Donnarumma in porta. Scalvini (favorito su Casale) sostituisce l'infortunato Mancini in difesa al fianco di Bastoni, confermati i terzini Di Lorenzo e Dimarco (in ballottaggio con Biraghi). In cabina di regia Cristante lascia il posto a Locatelli, affiancato da Barella e Tonali o Frattesi. Nel tridente d'attacco c'è ancora Immobile, ma cambiano gli esterni con Zaniolo e Raspadori al posto di Politano (infortunato) e Zaccagni.





PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT Spalletti.



UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. CT Rebrov.