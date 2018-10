Test importante per la Nazionale di Roberto Mancini in vista dell'impegno di domenica prossima in Polonia per la Nations League. A Genova, gli azzurri affrontano l'Ucraina di Andriy Shevchenko in una partita dal forte contenuto simbolico, in quanto organizzata per raccogliere fondi da destinare alle famiglie delle vittime della tragedia di Ponte Morandi. A tal proposito, al 43esimo del match sarà tributato un minuto di silenzio alle 43 persone scomparse in quell'occasione.



Parlando di campo, sarà una serata di esperimenti per Mancini, intenzionato a far esordire dall'inizio il cagliaritano Barella a centrocampo e a schierare un tridente leggero con Chiesa, Bernardeschi e Insigne. Calcio di inizio fissato alle 20.45.





Amichevole



ore 20.45: ITALIA-UCRAINA





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. All. Mancini.



UCRAINA (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matvienko; Sydorchuk, Malinovsky; Zinchenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk. All. Shevchenko