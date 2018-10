Per l’Italia c’è l’amichevole con l’Ucraina prima del match con la Polonia della Nations League, che sarà già decisivo per il girone. Gli azzurri non vincono da 4 gare di fila, mentre gli ucraini vantano 7 risultati utili consecutivi: per riacquistare fiducia e presentarsi al meglio alla gara con la Polonia, alla Nazionale di Mancini serve una vittoria. Il pronostico di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, dà fiducia all’Italia, favorita a 1.78, per il successo degli ucraini si sale fino a quota 5.10, mentre il pareggio è offerto a 3.45. Fiduciosi anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria italiana. Mancini ha lasciato a casa Balotelli e Belotti, apparsi fuori forma. Sembrano invece certe le presenze di Immobile e Insigne, alle loro spalle dovrebbe agire Chiesa. Sotto la gestione del Mancio sono arrivati finora 4 “Gol” in 5 gare, ma stavolta i bookmaker non pensano che ci sarà goleada: l’Over 2,50 è a 2.08 e il Gol a 1.88, il finale più probabile è la vittoria di misura dell’Italia, l’1 a 0 è a 6.00. La firma di Immobile sul match è a 2.25, per il sigillo di Insigne si sale a 3.00. Tra gli ucraini, l’uomo più pericoloso è Yaremchuck, la sua rete è data a 3.50