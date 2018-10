Torna in campo questa sera l'Italia di Roberto Mancini, nel primo dei due impegni previsti per questa sosta dei campionati. Alle 20.45, a Genova, gli azzurri se la vedranno contro l'Ucraina di Andriy Shevchenko, in un'amichevole che servirà da prova generale per la sfida di Nations League di domenica in Polonia, già decisiva per il futuro della Nazionale, che non vince una partita ufficiale da oltre un anno, 1-0 all'Albania il 9 ottobre 2017. La partita, diretta dall'arbitro sloveno Obrenovic, sarà visibile su Rai 1.



PROBABILI FORMAZIONI



Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa.



Ucraina: Pyatov; Karavaiev, Burda, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinovskiy; Zinchenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk.