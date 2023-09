La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora c'è anche la conferma ufficiale: Sandro Tonali si è fermato per un problema muscolare e non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di questa sera contro l'Ucraina. Il centrocampista del Newcastle sarà comunque a San Siro in tribuna.



