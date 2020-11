Dopo il successo nell’amichevole con l’Estonia prosegue il ritiro della Nazionale in vista dei prossimi due impegni di Nations League con Polonia e Bosnia Erzegovina, in programma rispettivamente domenica 15 novembre allo ‘Stadio Città del Tricolore’ di Reggio Emilia e mercoledì 18 allo ‘Stadio Grbavica’ di Sarajevo.









Gli Azzurri si sono allenati nel pomeriggio a Coverciano e domani mattina partiranno alla volta di Reggio Emilia. Hanno lasciato oggi il ritiro Pietro Pellegri e Moise Bioty Kean, mentre in serata si aggregherà al gruppo Stefano Okaka Chuka: l’attaccante dell’Udinese è alla sesta convocazione in Nazionale e ritrova la maglia azzurra a oltre quattro anni e mezzo di distanza dall’ultima chiamata in maglia azzurra nel marzo 2016.