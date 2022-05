Né Nicolò Zaniolo, né Moise Kean saranno disponibili per le prossime gare che vedranno l'Italia di Roberto Mancini affrontare prima l'Argentina nella "Finalissima" di Wembley e poi le partite di Nations League.



Entrambi in seguito a problemi fisici approfonditi clinicamente, sono indisponibili per le prossime gare e lasceranno nel pomeriggio il raduno della Nazionale per rientrare ai club di appartenenza.