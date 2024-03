Italia, UFFICIALE: presentata la nuova maglia per gli Europei. Il tricolore elemento chiave

Redazione CM

Figc, la Nazionale italiana e Adidas hanno presentato oggi le nuove maglie da gara sia nella versione Home che nella versione trasferta, che verranno utilizzate dall'Italia nel corso del prossimo Europeo che quest'estate si giocherà in Germania. "L'Italia chiamò" è il claim scelto dalla Figc con il tricolore che è considerato elemento chiave per entrambe le divise.



ESORDIO - Le nuove divise saranno utilizzate per la prima volta nelle prossime amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador il 21 e il 24 marzo.



DETTAGLI - Nella prima maglia, quella home, il tricolore è presente nelle celebri tre strisce (three stripes) del marchio adidas sulle spalle. In quella da trasferta, invece, il verde e il rosso si aggiungono al classico bianco per comporre il colore base della divisa. Sul retro del colletto, infine, è presente il claim "L'Italia chiamò" per ricordare i versi dell'Inno di Mameli



IL COMUNICATO - Svelati oggi i nuovi kit adidas per le Squadre Azzurre: le divise Home e Away, ideate per celebrare l’identità calcistica del nostro Paese, faranno il loro esordio con la Nazionale A nel corso delle prossime amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela (21 marzo) e Ecuador (24 marzo) e accompagneranno gli Azzurri a UEFA Euro 2024 in Germania. La maglia Home, ultima erede della tradizione, si presenta nel classico azzurro accompagnato dal tricolore a strisce lungo le spalle e in evidenza nello stemma sul petto. La versione da trasferta aggiunge il rosso e il verde alla classica base bianca, sulle spalle, sullo stemma e lungo i lati del corpo. Entrambi i kit sono pensati per suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza e sono collegati dal motivo unico della lettera I – reimmaginato in chiave digitale – mentre sul retro del collo compare la scritta 'L’ITALIA CHIAMÒ', esaltando in chiave sportiva il senso identitario delle parole dell’Inno di Mameli.



ECCO TUTTE LE IMMAGINI DEI NUOVI KIT