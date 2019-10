Niente Nazionale per Stefano Sensi. Lo ha comunicato ufficialmente la FIGC in occasione del primo giorno di ritiro per la formazione di Mancini, impegnata nelle sfide di qualificazione a Euro2020 contro Grecia e Liechtenstein. L'ex Sassuolo, uscito nel primo tempo di Inter-Juve, è stato esentato dal ct Mancini e non si è dunque aggregato ai compagni a Coverciano. Resterà ad Appiano Gentile per iniziare il recupero in vista della ripresa del campionato.



IL COMUNICATO - ​"L’Italia si raduna a Coverciano, indisponibile Sensi, infortunato nel match contro la Juventus". Con questo comunicato, la FIGC ha annunciato l'assenza del centrocampista. Ieri, invece, la diagnosi dell'Inter: "P​er Stefano Sensi, sostituito al 34', risentimento all’adduttore della gamba destra".