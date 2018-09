. La Nazionale ha lasciato Coverciano nel pomeriggio dopo aver sostenuto, stamani, l'ultimo allenamento al Centro Tecnico Federale., il 7 settembre a Bologna, località dove gli Azzurri si sono trasferiti in treno e nella quale soggiorneranno anche dopo la partita contro i polacchi, allenandosi due giorni a Casteldebole prima della partenza per Lisbona, dove il 10 affronteranno il Portogallo.Rispetto alle ultime scelte di ieri, confermatoin porta, con la linea difensiva composta da, sebbene negli schemi su palla inattiva sia stato provato Biraghi e filtrino indecisioni della ultima ora in merito. A centrocampo, sicuri del posto- in cabina di regia - e, mentreha momentaneamente superato nel ballottaggio Benassi. Da qui, la chiave per interpretare l'attacco:, infatti, è stato testato dapprima esterno e poi mezzala, suggestione che vi avevamo raccontato nei giorni scorsi . Per adesso, il classe '94 agirà nel tridente con, ma non sono escluse sorprese, con la possibile partenza di Chiesa titolare qualora Mancini decida di azzardare la mossa, magari per ripiegare in fase di possesso al 4-2-3-1.