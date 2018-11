Quindici minuti aperti alla stampa, poi poco più di un'ora per provare schemi e cercare le ultime intuizioni. Roberto Mancini congeda l'Italia dal ritiro di Coverciano e parte con la truppa alla volta di Milano, dove sabato sera affronterà il Portogallo davanti a 62.000 spettatori in una sfida fondamentale per il cammino in Nations League.



Nell'ultima seduta a Firenze, il Commissario Tecnico ha provato ancora una volta Ciro Immobile al centro dell'attacco, al posto dell'infortunato Federico Bernardeschi, sebbene rimanga una percentuale in favore di Domenico Berardi, provato giovedì come falso nove. La formazione a 'San Siro' dovrebbe essere composta da Donnarumma in porta; Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi in difesa; Jorginho, Verratti e Barella a centrocampo; Chiesa, Immobile e Insigne in attacco.