Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, attualmente infortunato, parla a Sky Sport in vista di Euro2021: “Mi allenavo già da solo e adesso sto continuando a farlo. Sotto questo punto di vista le cose per me non sono cambiate molto. Euro 2020 rimandato? Hanno spostato l'Europeo ed è giusto sperarci. Spero di essere in forma per dire la mia”.