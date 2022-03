Non c'è più spazio per esperimenti. Roberto Mancini vuole la miglior Italia possibile per affrontare la Macedonia del Nord e conquistare domani sera al Renzo Barbera di Palermo l'accesso alla finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.



Un solo assente fra i 33 a disposizione e una buona notizia: Giorgio Chiellini sta bene, lo ha confermato in conferenza stampa e si è messo a disposizione del ct che però dovrà gestirlo. Una certezza da cui partire per evitare di pensare alla cocente eliminazione subita 4 anni fa con la Svezia? Il gioco che ha portato l'Italia a grandi risultati negli ultimi 2 anni e per questo la certezza in mezzo al campo si chiama ancora una volta Jorginho.



Ecco le ultime da Palermo dal nostro inviato Emanuele Tramacere.