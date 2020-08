L'Italia di Mancini è una Nazionale sul mercato. L'Inter ha prenotato Tonali (Brescia) e sfida la Juventus per Chiesa (Fiorentina) ed Emerson Palmieri (Chelsea). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i rinnovi (auspicati) all'orizzonte di Donnarumma e Romagnoli per il Milan, come quelli di Pellegrini e Zaniolo con la Roma, sono strategici come il contratto a vita con cui Lotito vuol legare Immobile.



C'è poi una fascia intermedia, quella dei giocatori che sono già stati accostati ad altre società, magari per qualche scambio: è il caso dei giallorossi Florenzi e Cristante, ma anche lo juventino Rugani (come tanti altri suoi compagni) è alla finestra.