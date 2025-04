Italia Under 15 in semifinale al Torneo delle Nazioni: 5-1 agli Emirati Arabi Uniti, doppietta dello juventino Pipitò

Dopo la vittoria per 1-0 sul Galles,e si qualifica alle semifinali del Torneo delle Nazioni chiudendo a punteggio pieno il proprio girone.Gli Azzurrini passano in vantaggio al 14' con l'attaccante della, per poi portarsi sul 3-0 prima dell'intervallo grazie ai gol del trequartista del, al 22' e del terzino della, al 35'. Nella ripresa, dopo la rete al 41' del solito Pipitò, che sigla la doppietta, gli Emirati accorciano le distanze al 45' con il centrocampista dell'Al-Wahda, Ryan Derouiche, prima che il fantasista della, sancisca il definitivo 5-1 al 56'.

Martedì 29 aprile con calcio d'inizio alle ore 18 presso lo Stadio Comunale di Monfalcone in provincia di GoriziaTorneo delle Nazioni 2025Fase a gironiGirone A:, Galles, Emirati Arabi UnitiGirone B: Slovenia, Macedonia del Nord, Corea del SudGirone C: Romania, Arabia Saudita, MontenegroGirone D: Austria, Irlanda, CechiaPrima giornata (venerdì 25 aprile)Austria-Cechia 1-4Romania-Arabia Saudita 1-0Slovenia-Corea del Sud 2-2Seconda giornata (sabato 26 aprile)Arabia Saudita-Montenegro 0-4Cechia-Irlanda 1-1

Corea del Sud-Macedonia del Nord 1-0Galles-Emirati Arabi Uniti 2-0Terza giornata (domenica 27 aprile)Irlanda-Austria 0-2Macedonia del Nord-Slovenia 0-3Montenegro-Romania 0-2Classifica Girone A:6, Galles 3, Emirati Arabi Uniti 0Classifica Girone B: Slovenia 4 (+3), Corea del Sud 4 (+1), Slovenia 1Classifica Girone C: Romania 6, Montenegro 3, Arabia Saudita 0Classifica Girone D: Cechia 4, Austria 3, Irlanda 1Fase a eliminazione diretta(martedì 29 aprile)1°/4° postoS1) Ore 18:, Monfalcone (GO)S2) Ore 18: Romania-Cechia, Cervignano del Friuli (UD)

5°/8° postoS3) Ore 17: Corea del Sud-Galles, Ajdovščina (Slovenia)S4) Ore 17: Montenegro-Austria, Arnoldstein (Austria)9°/12° postoS5) Ore 17: Macedonia del Nord-Emirati Arabi Uniti, Miren (Slovenia)S6) Ore 18: Irlanda-Arabia Saudita, Portogruaro (VE)Finali (giovedì 1° maggio)1° postoOre 18: Vincente S1-Vincente S2, Stadio 'Gino Colaussi' di Gradisca d'Isonzo (GO)3° posto*Perdente S1-Perdente S25° posto*Vincente S3-Vincente S47° posto*Perdente S3-Perdente S49° posto*Vincente S5-Vincente S611° posto*Perdente S5-Perdente S6*orari e sedi verranno definite al termine delle semifinali.