in amichevole all'Acqua Acetosa. Il centrocampista della Roma, Mattia Guaglianone apre le danze. Il raddoppio porta la firma dell'attaccante del Borussia Monchengladbach, Maximilian Donner. Il centravanti della Juventus, Pietro Salvai cala il tris prima che Federico Croci della Fiorentina completi la cinquina. Giovedì 13 febbraio con calcio d'inizio alle ore 11 si gioca la rivincita.Il selezionatore Enrico Battisti non può che essere soddisfatto: "Siamo scesi in campo per vincere come sempre, ma non ci aspettavamo un risultato così ampio. Studiando la Polonia, ci era sembrata una buona squadra, con calciatori di qualità e un modo di giocare uomo contro uomo che avrebbe potuto metterci in difficoltà. Siamo stati bravi a trovare le soluzioni giuste e ci siamo messi nelle condizioni di rendere al meglio, meritando una vittoria così.

Il nostro obiettivo è quello coinvolgere tutti i ragazzi per permettergli di fare un'esperienza in ambito internazionale. Possiamo ritenerci fortunati, perché abbiamo a disposizione 22 titolari".IL TABELLINO(1-0 pt)Italia (4-3-1-2): Vischi; Foroni (18'st Mazzotta), Damonte (37'st Berthé), Ghiotto (37'st Troiano), De Sario (18'st Samà); Castagnoli (1'st Bernamonte ©), Olivieri (32'st El Hafid), Guaglianone (32'st Schiffini); Scaglione (32'st Fatih), Salvai (18'st Croci), Donner (18'st Pipitò).

A disp.: Bettinelli (P).All.: Enrico Battisti.Polonia (3-5-2): Licznerski; Suchodól, Putrzyński, Kuc; Brzeziński (12'st Garwolinski), Łukasiewicz, Łaszczyk (29'st Baszczyk), Mazan (40'+2st Nowakowski), Leśniak (12'st Zajaczkowski); Nsangou (12'st Brzózka ©), Pućka (12'st Andrzejkowic).A disp.: Olsztyn (P), Jaster, Stępniewski.All.: Rafał Lasocki.Arbitro: Edoardo Panici (ITA). Assistenti: Valerio Fatati (ITA) e Lorenzo Cagiola (ITA). Quarto ufficiale: Giorgio Catalani (ITA).Marcatori: 12'pt Guaglianone (ITA), 6'st Donner (ITA), 7'st Salvai (ITA), 12'st Łukasiewicz (POL), 25'st Croci (ITA), 26'st Croci (ITA), 40'+5st Andrzejkowic (POL).

Note: ammonito Mazzotta (ITA) al 28'st, El Hafid (ITA) al 36'st. Recupero 0'pt, 4'st.