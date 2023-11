La Nazionale Under 16, dopo aver perso 2-0 due giorni fa, pareggia 2-2 in rimonta contro la Repubblica Ceca presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI). Gli Azzurrini incassano entrambe le reti avversarie nella prima frazione di gioco, rispettivamente al 18' da Hugo Sochůrek (Sparta Praga) e al 22' da Petr Potměšil (Slavia Praga), prima di pareggiare i conti nella ripresa grazie ai gol messi a segno da Oliver Blini (Empoli) al 45' e Thomas Campaniello (Empoli) al 62'.



PARLA ZORATTO - Questo il commento del ct Daniele Zoratto: "Nel primo tempo abbiamo avuto un atteggiamento passivo dando la sensazione di essere più spettatori che protagonisti. Nella ripresa, invece, abbiamo approcciato in maniera completamente diversa recuperando due reti e sfiorando, nel finale, il terzo gol. Queste partite ci aiutano a comprendere al meglio le potenzialità dei ragazzi, i nuovi mi hanno dato buone indicazioni. La nostra funzione è quella di portare tutti ad un determinato livello in vista dell'Europeo della prossima stagione".