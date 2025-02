Italia Under 16: Diallo stende il Belgio

nell'amichevole giocata al Proximus Basecamp di Tubize.Il tecnico azzurro Marco Scarpa commenta: "È stata una partita molto combattuta perché avevamo di fronte un avversario di grande valore. Abbiamo avuto la bravura di sbloccare il match poco dopo il quarto d'ora e siamo stati altrettanto bravi in fase difensiva a non concedere spazi agli avversari. Sono soddisfatto del carattere e della mentalità mostrati dai ragazzi, che hanno ottenuto con merito un ottimo risultato".

Sabato si gioca la rivincita con calcio d'inizio alle ore 12: "Ci saranno chiaramente dei cambi nell'undici iniziale - prosegue Scarpa - perché il nostro obiettivo rimane la crescita dei ragazzi attraverso le esperienze in campo internazionale. Non dimentichiamoci poi che abbiamo sei elementi nuovi che sono stati convocati dopo essersi messi in mostra al Torneo dei Gironi (Matteo Andreotti, Antonio Arena, Alessandro Bianchi, Andrea Donato, Daniele Petrone ed Edoardo Dario Rocca, ndr), quindi al netto di coloro che sono un po' acciaccati cercherò di dare il giusto spazio a tutti".