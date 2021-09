Dopo la doppia vittoria conseguita contro la Svizzera la settimana scorsa (5-0 e 2-0),, tutti nati nel 2006, per un collegiale che inizierà questa domenica e si concluderà con il secondo incontro l’8 ottobre."Dopo gli svizzeri, un secondo step per migliorare la coesione del gruppo – sottolinea Zoratto – e per provare delle novità. Ci aspettano gare più intense rispetto a quelle avute contro la Svizzera: gli austriaci hanno un tasso di aggressività più elevato e provengono da un doppio confronto con la Germania dove hanno ottenuto due pareggi”.L’ultima partita giocata contro gli austriaci risale al febbraio del 2019 quando gli Azzurrini, a Tirrenia, persero 3-2 dopo una gara molto combattuta.Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Tommasi (Inter);Stefano Arata (Genoa), Pietro Asiatico (Atalanta), Luca Barani (Sassuolo), Emanuele Alessandro Granziera (Inter), Nicolò Meringolo (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina);Giacomo De Pieri (Inter), Cosimo Fiorini (Fiorentina), Daniel Fois (Inter), Tommaso Mancioppi (Milan), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal), Matteo Venturini (Inter);Manuel Giuseppe Pisano (Juventus), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Filippo Scotti (Milan), Matteo Spinaccè (Inter).