La Nazionale Under 16 sarà in raduno a Bressanone dal 23 settembre e affronterà in una doppia amichevole la Svizzera martedì 25 e giovedì 27, ultimo giorno del collegiale. Ecco l'elenco dei convocati del CT Daniele Zoratto:



Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Elia Rodegari (Atalanta);

Difensori: Andrea Bonetti (Juventus), Ramen Cepele (Inter), Alessandro Citi (Milan), Filippo Grassi (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Federico Moraschi (Atalanta), Valentino Salducco (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Gabriele Berto (Atalanta), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Lo Grieco (Roma), Lorenzo Lucchesi (Juventus), Gabriele Mulazzi (Juventus), Andrea Oliveri (Atalanta), Lorenzo Scandurra (Roma);

Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Luciano Pisapia (Juventus), Alessio Rosa (Atalanta).