Inizia con una bella e convincente vittoria (2-1), nella prima delle due amichevoli in programma contro l’Inghilterra, il cammino della Nazionale Under 16 nella nuova stagione. Allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli gli Azzurrini hanno sconfitto i pari età inglesi al termine di una gara ricca di occasioni e di belle giocate. In vantaggio al 21’ del primo tempo con una rete di Maiorana (Fiorentina), l’Italia raddoppia nella ripresa con Liberali (Milan), entrambi classe 2007. Sempre a Vercelli, giovedì prossimo alle ore 11, si giocherà la seconda gara (ingresso libero per tutti).Alla prima uscita ufficiale Zoratto punta su un 4-3-3 con Liberali più arretrato rispetto agli altri due compagni di reparto e manda in campo Vannucchi; Colombo, Verde, Garofalo, Cocchi; Olivieri, Gariani, Di Nunzio; Liberali; Mosconi, Maiorana. Gli Azzurrini prendono subito in mano le redini del gioco e al 4’ si affacciano davanti alla porta difesa da Lukjanciks con Maiorana che dai 25 metri in posizione centrale prende la mira e di sinistro calcia a rete, ma la conclusione a mezz'altezza viene bloccata dall’estremo difensore inglese.L'Italia gestisce il possesso palla, ma l'Inghilterra, senza particolari sforzi, non concede grandi spazi agli avversari. Al 21’, però, la squadra di Zoratto trova il guizzo giusto e passa in vantaggio. Mosconi, servito sul filo del fuorigioco in posizione centrale, si presenta a tu per tu con Lukjanciks, e, dopo averlo dribblato sulla sinistra, realizza, con un mancino rasoterra, il più facile dei tap in a porta spalancata.Al 38’ ancora pericolosi gli Azzurrini con Mosconi, la cui conclusione rasoterra a giro viene neutralizzata dall’intervento in scivolata di Esenga; subito dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Lukjanciks blocca a terra una conclusione di Liberali.Nella ripresa l’Italia raddoppia al 54’ con Liberali che, servito da Maiorana, calcia a rete di sinistro sotto il sette alla sinistra di Lukjanciks. Gli Azzurrini continuano ad attaccare, falliscono un paio di occasioni e al 77’ subiscono il 2-1 con Moore che, approfittando di una incertezza difensiva, realizza di sinistro a porta vuota.