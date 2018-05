L'Italia Under 17 tornerà a disputare una finale dell'Europeo di categoria 5 anni dopo la prima e ultima volta quando nel 2013 Cerri e compagni si arresero in finale contro la Russia. Gli Azzurrini allenati da Carmine Nunziata hanno battuto per 2-1 il Belgio nella prima semifinale del torneo e si sono qualificati alla finale che andrà in scena allo United Stadium di Rotheram in Inghilterra domenica 20 a partire dalle 19.15.



Una partita combattuta, molto fisica, ma che ha visto l'Italia passare per prima in vantaggio grazie ad una splendida azione corale iniziata da Vergani, rifinita da Brogni con un cross sul secondo palo dove Gyabuaa è il più lesto a insaccare. Nella ripresa il Belgio trova il pareggio grazie a Vertessen che in area piccola servito da un filtrante di Sierra batte di prima intenzione e supera Russo. La gara si accende, ma a deciderla in favore dell'Italia è Edoardo Vergani che dai 30 metri controlla una respinta della difesa e al volo, di mezzo esterno, manda la sfera sotto il sette e regala la finale all'Italia.